BE THE FIRST THUNDER RISING STAR!
THIS ALL NEW SINGING COMPETITION IS OPEN TO ALL COUNTRY ARTISTS, GROUPS, AND FULL BANDS AGES 13 AND UP!
ARTISTS WILL COMPETE FOR A GRAND PRIZE TO INCLUDE:
$500 CASH!
PROFESSIONAL RECORDING PACKAGE FOR ONE ORIGINAL SONG AT CATALYST MEDIA CENTER!
PROFESSIONAL PHOTO SHOOT WITH LARRY STONE PHOTOGRAPHY!
ELECTRONIC PRESS KIT DEVELOPMENT PACKAGE FROM TELEMEDIA BROADCASTING DIGITAL SERVICES!
MAIN STAGE HEADLINING GIG AT THE FREDERICKSBURG AGRICULTURAL FAIR ON WEDNESDAY, AUGUST 1ST HOSTED BY THUNDER 104.5 (TIME AND SET LENGTH TBD)
THE TITLE OF 2018 THUNDER RISING STAR, PLUS 1 YEAR OF PROMOTION TO INCLUDE THE RADIO DEBUT OF YOUR SINGLE ON THUNDER ON THE RISE!
STEP 1: AUDITION!
ONE LIVE AUDITION ROUND WILL BE HELD AT DON MONCHO’S ON SOPHIA STREET, DOWNTOWN FREDERICKSBURG
WHEN: WEDNESDAY, JULY 11TH FROM 6 – 10PM
YOU MUST REGISTER TO AUDITION BETWEEN 6-8PM
LIVE AUDITIONS BEGIN AT 7PM SHARP!
YOU WILL BE GIVEN 90 SECONDS TO PERFORM A SONG OF YOUR CHOICE, THE TIMER STARTS WHEN YOU START SINGING. WHEN THE BUZZER SOUNDS, THE AUDITION IS OVER.
IN ORDER TO GET AS MANY CONTESTANTS IN FRONT OF THE JUDGES AS POSSIBLE YOU WILL NOT BE ALLOWED ANY BACKING TRACKS OR ELABORATE INSTRUMENT SET UP.
IF YOU ARE A SOLO ARTIST AND WANT TO USE AN INSTRUMENT, IT MUST BE ACOUSTIC, AND YOU MUST BE READY TO PLAY AS SOON AS YOU STEP ON STAGE.
IF YOU PLAN TO AUDITION AS A GROUP OR A BAND, ALL MEMBERS MUST BE PRESENT FOR THE AUDITION. ALL INSTRUMENTS MUST BE ACOUSTIC AND READY TO BE PLAYED AS SOON AS YOU STEP ON STAGE. (I.E. GUITAR, HARMONICA, CAJON OR OTHER PERCUSSION ITEMS)
YOU WILL BE JUDGED ON SEVERAL CRITERIA INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) VOCAL ABILITY, STAGE PRESENCE, MARKETABLITY, AND ORIGINALITY.
ONCE ALL REGISTERED AUDITIONS ARE OVER, THE JUDGES’ SCORES WILL BE TALLIED AND A PANEL OF TEN (10) SEMI-FINALISTS AND TWO (2) ALTERNATES WILL BE DETERMINED.
THE SEMI-FINALISTS MUST RETURN FOR THE 2ND ROUND OF COMPETITION ON WEDNESDAY, JULY 18TH 7-10PM AT DON MONCHO’S.
IF YOU PROCEED TO THE SEMI-FINALS ON JULY 18TH:
DOORS OPEN AT 6PM, COMPETITION BEGINS AT 7PM – PERFORMERS MUST BE SIGNED IN BY 6:30PM
*BANDS AND ARTISTS REQUIRING INSTRUMENT SET UP AND SOUND CHECKS MUST MAKE ADVANCED ARRANGEMENTS, SOUND WILL BE PROVIDED*
EACH ACT WILL PERFORM TWO (2) SONGS FOR THE JUDGES
PERFORMERS WILL BE JUDGED ON SEVERAL CRITERIA INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) VOCAL ABILITY, STAGE PRESENCE, MARKETABLITY, AND ORIGINALITY.
ONCE ALL SEMI-FINALISTS HAVE PERFORMED, THE JUDGES’ SCORES WILL BE TALLIED AND FIVE (5) FINALISTS AND ONE (1) ALTERNATE WILL BE NAMED.
FINALISTS WILL BE REQUIRED TO RETURN FOR THE FINAL ROUND OF COMPETITION ON WEDNESDAY, JULY 2TH 7-10PM AT DON MONCHO’S.
IF YOU PROCEED TO THE FINALS ON JULY 25TH:
DOORS OPEN AT 6PM, COMPETITION BEGINS AT 7PM – PERFORMERS MUST BE SIGNED IN BY 6:30PM
*BANDS AND ARTISTS REQUIRING INSTRUMENT SET UP AND SOUND CHECKS MUST MAKE ADVANCED ARRANGEMENTS*
EACH ACT WILL PERFORM TWO (2) SONGS* FOR THE JUDGES
*ONE SONG WILL BE DETERMINED BY THE PERFORMER. THE OTHER WILL BE RANDOMLY DRAWN FOR THEM BY THE HOST OF THE COMPETITION AT THE END OF THE SEMI-FINAL ROUND.
PERFORMERS WILL BE JUDGED ON SEVERAL CRITERIA INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) VOCAL ABILITY, STAGE PRESENCE, MARKETABLITY, AND ORIGINALITY.
ONCE ALL FINALISTS HAVE PERFORMED, THE JUDGES’ SCORES WILL BE TALLIED AND ONE GRAND PRIZE WINNER WILL BE NAMED THE 2018 THUNDER RISING STAR!
SOUND WILL BE PROVIDED FOR EACH ROUND OF COMPETITION BY DON MONCHO’S AND DJ CHUB.
THANKS TO OUR SPONSORS
DON MONCHOS LOGO (attached) + LINK TO THEIR WEBPAGE: www.donmoncho.com
LARRY STONE PHOTOGRAPHY LOGO (attached) + LINK TO THEIR WEBPAGE: www.larrywstone.com
CHECK BACK FOR MORE INFORMATION TBD