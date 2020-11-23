The 12 Deals Of Christmas

 

The Deal of the Day goes all in December 1 – December 12.  Visit the Deal of the Day page every day for a new half price deal to help you shop for the holidays at these amazing retailers:

SPAVIA CENTRAL PARK

COWBOY JACK’S

THE GAUNTLET GOLF CLUB

SANTA FE CAR WASH AND AUTO DETAILING

COMFORT MEDICAL

PEACEFUL OASIS DAY SPA

SOMERSET FARMS GOLF COURSE

HISTORIC FREDERICKSBURG FOUNDATION CANDLELIGHT TOUR

STERLING WAVE THERAPY

SKIN + TOUCH THERAPY

FUN LAND OF FREDERICKSBURG

THE BATTLEFIELD COUNTRY STORE

FUJIYA  HOUSE

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR